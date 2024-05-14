«Очолював» окуповані Сєвєродонецьк та Брянку: СБУ повідомила про підозру відомому колаборанту на Луганщині

СБУ повідомила про підозру колишньому мерові Брянки Миколі Моргунову. Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру колаборантам, які організували псевдовибори та очолили окупаційні органи влади у Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Усі вони перейшли на бік окупантів ще до фейкового волевиявлення та для успішної кар'єри отримали партійні квитки «Єдиної Росії».

Організацією «виборів» у Кремінній займалася колишня чиновниця фонду соцстрахування. Під час окупації вона працевлаштувалась в окупаційній адміністрації, а потім очолила «територіальну виборчу комісію Кремінського району ЛНР».

Також слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо колаборантів, які через псевдовибори очолили незаконні органи влади. Серед них відомий колаборант, «обраний» головою так званої «муніципальної освіти міського округу міста Севєродонецьк ЛНР». Раніше колишній регіонал та мер Брянки співпрацював з окупантами як керівник окупаційної адміністрації Севєродонецька.

Судячи з фотографії, йдеться про колишнього мера міста Брянка Миколу Моргунова. У 2010 році його обрали на посаду мера міста. 2014-го після захоплення Брянки проросійськими сепаратистами Моргунова призначили головою окупаційної адміністрації міста. У липні 2022 року колаборант обійняв посаду керівника окупаційної адміністрації Сєвєродонецька.

Посаду «голови ради Марківського муніципального округу ЛНР» через так звані «вибори» обійняла й колишня викладачка школи мистецтв. Після початку окупації вона очолювала створений бойовиками ЛНР аналогічний навчальний заклад.

Усім трьом колаборантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, що в Донецькій області СБУ затримала «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку.