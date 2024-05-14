Украинские саперы массово заминировали подходы к оборонительным рубежам на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Подходы к оборонительным рубежам в Харьковской области заминированы украинскими военными. Фото: Генштаб ВСУ

Силы поддержки ВСУ занимались инженерными укрепительными работами на фортификационных линиях перед наступлением РФ на Харьков. Среди прочего, на Харьковщине они установили десятки тысяч мин, чтобы помешать продвижению российских войск. О работе инженеров Сил поддержки пресс-служба Генштаба ВСУ рассказала в Facebook.

Украинское командование утверждает, что саперы Сил поддержки работали над защитой Харьковской области. В частности, в первые месяцы 2024 года десятки тысяч мин установили на подходах к оборонительным рубежам ВСУ.

В заметке также перечислили, чем еще занимаются Силы поддержки: строительство фортификаций; установление заграждений — минно-взрывных и невзрывных.

Пресс-служба Генштаба также опубликовала несколько фотографий, которые иллюстрируют работу саперов Сил поддержки.

О построении линии фортификаций также рассказал на портале «Армия Inform» командующий Сил поддержки, генерал-майор Дмитрий Герега.

Он отметил, что инженерам сложно работать на переднем крае, находясь под угрозой российских обстрелов. Однако они работают и для строительства используют деревянные брусья (легко установить и заменить, меньше обломков при попадании) и бетонные конструкции (для опорных пунктов и огневых точек). Также есть специальная антидроновая защита.

Напомним, в Украине заминировано более 25% территорий. По оценкам Globsec, Украина представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю даже Афганистан и Сирию. Именно поэтому украинские саперы постоянно работают над разминированием, освобожденных от российских оккупантов территорий. При работе со взрывоопасными предметами или снарядами, украинские специалисты все чаще прибегают к помощи новой техники.