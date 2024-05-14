Українські сапери масово замінували підходи до оборонних рубежів на Харківщині — Генштаб ЗСУ

Підходи до оборонних рубежів на Харківщині заміновані українськими військовими. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили підтримки ЗСУ виконували інженерні укріплювальні роботи на фортифікаційних лініях перед наступом РФ на Харків. Серед решти, на Харківщині вони встановили десятки тисяч мін, щоб завадити просуванню російських військ. Про роботу інженерів Сил підтримки пресслужба Генштабу ЗСУ розповіла у Facebook.

Українське командування стверджує, що сапери сил підтримки працювали над захистом Харківської області. Зокрема, у перші місяці 2024 року десятки тисяч мін встановили на підходах до оборонних рубежів ЗСУ.

У замітці також перерахували, чим ще займаються Сили підтримки: будівництво фортифікацій; встановлення загороджень — мінно-вибухових та невибухових.

Пресслужба Генштабу також опублікувала кілька фотографій, що ілюструють роботу саперів Сил підтримки.

Про побудову лінії фортифікацій також розповів на порталі «Армія Inform» командувач Сил підтримки генерал-майор Дмитро Герега.

Він зазначив, що інженерам складно працювати на передньому краї, перебуваючи під загрозою російського обстрілу. Однак вони працюють і для будівництва використовують дерев'яні бруси (легко встановити та замінити, менше уламків при попаданні) та бетонні конструкції (для опорних пунктів та вогневих точок). Також є спеціальний антидроновий захист.

Нагадаємо, в Україні заміновано понад 25% територій. За оцінками Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією світу, обійшовши за цим показником навіть Афганістан і Сирію. Саме тому українські сапери постійно працюють над розмінуванням звільнених від російських окупантів територій. При роботі з вибухонебезпечними предметами чи снарядами, українські фахівці все частіше використовують нову техніку.