«ЛНР» готовит пропагандистский «учебник истории»: Школьникам расскажут о «мощи и величии РФ»

Школьникам на оккупированной Луганщине будут рассказывать о «мощи и величии РФ» в новом учебнике истории. Фото: ЛИЦ

На оккупированной территории Луганской области создают учебник «История нашего края» для 5-7 классов, в котором будут содержаться пропагандистские нарративы о «мощи и величии РФ».

Как сообщает местное пророссийское агентство «ЛИЦ», учебник появится в школах к началу нового учебного года.

Учебник создается в рамках проекта Минпросвещения РФ. «Мы попали в первую группу 33 регионов, которые делают такие учебники этим летом», — заявил «министр образования и науки ЛНР» Иван Кусов.

По его словам, в Луганске начали работу «не с нуля», так как у «ЛНР» уже был «учебник по истории родного края», который использовался до аннексии территории Россией.

«На его базе формируется новый, макет у нас был, сейчас министерство просвещения выделяет специальную субсидию на то, чтобы этот учебник превратить в официальный, который у нас будет использоваться с 5 по 7 класс», — пояснил Кусов.

Он отметил, что пропагандистский учебник охватит разные периоды истории региона с древнейших времен до современности.

«Это будут три тома, которые содержат информацию с древнейших времен, как образовалась территория, пространство, в котором мы проживаем, до новейшей истории — референдума, вхождения в состав России, специальной военной операции», — заявил Кусов.

На одном из слайдов, который демонстрировали при обсуждении учебника, можно увидеть, что перед авторами поставили требование: «В учебнике должны быть раскрыты мощь и величие Российской Федерации, ее социально-экономическая стабильность, способность противостоять внешним угрозам, показаны выдающиеся достижения российской науки и культуры, ведущая роль в движении человечества к многополярному миру, единство страны и народа, роль региона и истории России».

Представители оккупационной администрации отметили, что преподавание «региональной истории» включается в обязательную часть образовательной программы по поручению Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области с 1 июля украинцев без паспорта РФ может ожидать депортация.