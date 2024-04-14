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На оккупированной Луганщине украинцев без паспорта РФ ожидает депортация — Лысогор

14 апреля 2024, 14:43

На оккупированной Луганщине украинцев без паспорта РФ ожидает депортация — Лысогор

На временно оккупированных территориях Луганской области с 1 июля украинцев без паспорта РФ может ожидать депортация. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Согласно законодательству РФ, с 1 июля 2024 года человека без российского паспорта на территории так называемой «ЛНР» могут признать иностранным гражданином и его ожидает депортация, если он будет представлять угрозу для оккупантов», — написал он.

В свою очередь, по словам Лысогора, у россиян есть способ, как депортировать тех, у кого паспорт России уже есть.  Соответствующий законопроект уже на рассмотрении.

«В случае принятия населения на оккупированной территории будут лишать гражданства РФ за нарушение присяги. Учитывая широкую трактовку обязанностей, изложенных в ее тексте, оставить без гражданства можно будет за что угодно», — заявил глава региона.

Отмечается, что нововведения будут касаться исключительно лиц, которые проживают на захваченных территориях.

Ранее мы писали, что Артем  Лысогор рассказал, что российские оккупанты начинают новую волну принудительной мобилизации во временно оккупированном регионе. Под прицелом парни 1994-2006 годов рождения.

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