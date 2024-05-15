«ЛНР» готує пропагандистський «підручник з історії»: школярам розкажуть про «могутність та велич РФ»

Школярам на окупованій Луганщині розповідатимуть про «могутність та велич РФ» у новому підручнику з історії. Фото: ЛІЦ

На окупованій території Луганської області створюють підручник «Історія нашого краю» для 5-7 класів, який міститиме пропагандистські наративи про «могутність і велич РФ».

Як повідомляє місцева проросійська агенція «ЛИЦ», підручник з'явиться у школах до початку нового навчального року.

Підручник створюється за проєктом Міносвіти РФ. «Ми потрапили до першої групи 33 регіонів, які роблять такі підручники цього літа»,— заявив «міністр освіти і науки ЛНР» Іван Кусов.

За його словами, у Луганську розпочали роботу «не з нуля», оскільки «ЛНР» вже мала «підручник з історії рідного краю», за яким навчалися діти до анексії території Росією.

«На його базі формується новий, макет у нас був, зараз міністерство освіти виділяє спеціальну субсидію на те, щоб цей підручник перетворити на офіційний, за яким навчатимуться діти з 5 по 7 клас», — пояснив Кусов.

Він зазначив, що пропагандистський підручник охопить різні періоди історії регіону з найдавніших часів до сьогодення.

«Це будуть три томи, які містять інформацію з найдавніших часів – як утворилася територія, простір, в якому ми проживаємо, до новітньої історії — референдуму, входження до складу Росії, спеціальної військової операції»,— заявив Кусов.

На одному зі слайдів презентації під час обговорення підручника, можна побачити, що авторам висунули вимогу: «У підручнику мають бути розкриті міць та велич Російської Федерації, її соціально-економічна стабільність, здатність протистояти зовнішнім загрозам, показані визначні досягнення російської науки та культури, провідна роль у русі людства до багатополярного світу, єдність держави й народу, роль регіону та Росії».

Представники окупаційної адміністрації зазначили, що викладання «регіональної історії» входить до обов'язкової частини освітньої програми за дорученням Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області з 1 липня на українців без паспорта РФ може чекати депортація.