Дрон-камикадзе с фугасным зарядом «накрыл» группу россиян в разрушенном здании

Дрон-камикадзе с фугасным зарядом ударил по группе россиян. Фото: кадр из видео

Дрон-камикадзе с фугасным зарядом 47-й ОМБр атаковал группу российских военных, которые пытались укрыться в разрушенном здании. Видео опубликовал канал роты ударных БПЛА 47-й ОМБр.



«Массовое захоронение группы россиян с помощью дрона-камикадзе с фугасным зарядом. Оккупанты постоянно накапливают свои силы в подвалах и остатках зданий, чтобы потом штурмовать наши позиции. Пытаемся уничтожать врага еще до того, как он начнет выдвигаться в сторону наших позиций», — говорится в подписи к видео.



Ранее бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сбили российский вертолет Ка-52.



Напомним, во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области был нанесен удар по складу боеприпасов российских войск.