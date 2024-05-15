Дрон-камікадзе з фугасним зарядом «накрив» групу військових РФ у зруйнованій будівлі

Дрон-камікадзе з фугасним зарядом ударив по групі росіян. Фото: кадр із відео

Дрон-камікадзе з фугасним зарядом 47-й ОМБр атакував групу російських військових, які намагалися сховатися у зруйнованій будівлі. Відео опублікував канал роти ударних БПЛА 47-го ОМБр.



«Масове поховання групи росіян за допомогою дрона-камікадзе з фугасним зарядом. Окупанти постійно накопичують свої сили у підвалах та залишках будівель, щоб потім штурмувати наші позиції. Намагаємось знищувати ворога ще до того, як він почне висуватися у бік наших позицій»,— йдеться у підписі до відео.



Раніше бійці 47-ї окремої механізованої бригади збили російський гелікоптер Ка-52.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) Луганської області завдано удару по складу боєприпасів російських військ.