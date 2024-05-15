«ЛНР» устанавливает таксофоны в оккупированных городах, ограничивая мобильную связь

Подконтрольная пророссийским боевикам ООО «Луганская телефонная компания» установила 25 таксофонов в оккупированных городах Лисичанск, Северодонецк и Кременная. Об этом сообщили в фейковом «Министерстве цифровой трансформации ЛНР».

Как утверждают оккупанты, «звонки можно бесплатно осуществлять на городские номера в пределах городов, а также на номера экстренных служб».

Таким образом, оккупационные власти ограничивают работу мобильной связи и интернета в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Это делается для того, чтобы местные жители не передавали информацию о базировании российских войск и техники и не могли получать независимую информацию о происходящем в регионе.

Напомним, что «ЛНР» готовит пропагандистский «учебник истории», где школьникам расскажут о «мощи и величии РФ».