«ЛНР» встановлює таксофони в окупованих містах та обмежує мобільний зв'язок

Підконтрольна проросійським бойовикам ТОВ «Луганська телефонна компанія» встановила 25 таксофонів в окупованих містах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Кремінна. Про це повідомили у фейковому «Міністерстві цифрової трансформації ЛНР».

Як стверджують окупанти, «дзвінки можна безкоштовно здійснювати на міські номери в межах міст, а також на номери екстрених служб».

Таким чином, окупаційна влада обмежує роботу мобільного зв'язку та інтернету у прифронтових населених пунктах Луганської області. Це робиться для того, щоб місцеві жителі не передавали інформацію про базування російських військ та техніки й не могли отримувати незалежну інформацію про те, що відбувається в регіоні.

Нагадаємо, що «ЛНР» готує пропагандистський «підручник з історії», де школярам розкажуть про «міць та велич РФ».