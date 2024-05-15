В северной части Волчанска идут бои: российская авиация атаковала детский сад №6

Ситуация в Харьковской области остается напряженной, противник зашел в северную часть города Волчанск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем отчете.
По данным Генштаба, россияне пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.
ВСУ выявляет отдельные группы россиян и места их артиллерийских средств, нанося огневое поражение с целью недопущения накопления ВС РФ сил и средств в северной части Волчанска.
Ранее «Новости Донбасса» уже писало, что российские войска продвинулся возле города Волчанск. Немецкое издание BILD отмечает авиаудары страны-агрессора по детскому саду №6 в центре Волчанска.
В свою очередь минобороны РФ уже заявило об оккупации населенных пунктах Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.
Оккупацию Лукьянцов российскими силами еще вчера подтверждал DeepState и другие украинские источники.
Относительно Глубокого информация противоречива, отмечает украинский военный обозреватель Константин Машовец.
«Одни утверждают, что поселок занят противником "полностью", другие — что противник контролирует только его северную часть. Но, как бы то ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения», — пишет Машовец.
Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в приграничных районах Харьковской области противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые ему удалось зайти.