В северной части Волчанска идут бои: российская авиация атаковала детский сад №6

Бои в Волчанске: атака авиации РФ на детский сад №6. Фото: кадр из видео

Ситуация в Харьковской области остается напряженной, противник зашел в северную часть города Волчанск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем отчете.



По данным Генштаба, россияне пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.



ВСУ выявляет отдельные группы россиян и места их артиллерийских средств, нанося огневое поражение с целью недопущения накопления ВС РФ сил и средств в северной части Волчанска.



Ранее «Новости Донбасса» уже писало, что российские войска продвинулся возле города Волчанск. Немецкое издание BILD отмечает авиаудары страны-агрессора по детскому саду №6 в центре Волчанска.



В свою очередь минобороны РФ уже заявило об оккупации населенных пунктах Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.



Оккупацию Лукьянцов российскими силами еще вчера подтверждал DeepState и другие украинские источники.



Относительно Глубокого информация противоречива, отмечает украинский военный обозреватель Константин Машовец.



«Одни утверждают, что поселок занят противником "полностью", другие — что противник контролирует только его северную часть. Но, как бы то ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения», — пишет Машовец.



Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в приграничных районах Харьковской области противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые ему удалось зайти.