У північній частині Вовчанська тривають бої: російська авіація атакувала дитячий садок № 6

Бої у Вовчанську: атака авіації РФ на дитячий садок № 6. Фото: кадр із відео

Ситуація на Харківщині залишається напруженою: противник зайшов у північну частину міста Вовчанськ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму звіті.



За інформацією Генштабу, росіяни намагаються закріпитися на досягнутому рубежі та здійснюють перегрупування.



ЗСУ виявляє окремі групи росіян та місця їх артилерійських засобів, завдають вогневого ураження з метою недопущення накопичення сил ЗС РФ та засобів у північній частині Вовчанська.



Раніше «Новини Донбасу» вже писали, що російські війська просунулися біля міста Вовчанськ. Німецьке видання BILD повідомляє про авіаудари країни-агресора по дитячому садку № 6 у центрі міста.



Своєю чергою міноборони РФ вже заявило про окупацію населених пунктів Глибоке та Лук'янці Харківської області.



Окупацію Лук'янців російськими силами ще вчора підтверджував DeepState та інші українські джерела.



Щодо Глибокого інформація суперечлива,– зазначає український військовий оглядач Костянтин Машовець.



«Одні стверджують, що противник зайняв селище цілком, інші - що противник контролює лише його північну частину. Але, хай там як, очевидно, що минулої доби противник не мав там просування», — пише Машовець.



Нагадаємо, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у прикордонних районах Харківської області противник вже заблокований на тих рубежах, куди йому вдалося зайти.