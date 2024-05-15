Атака на аэродром «Бельбек» в Крыму: поражен комплекс ПВО, есть потери среди военных РФ

Последствия удара по аэродрому «Бельбек». Фото: соцсети

В результате ракетного удара по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе есть погибшие и ранены военнослужащие РФ. Об этом сообщил лояльный Кремлю военный Telegram-канал Fihterbomber.

Он отметил, что «правда ничего уже не изменит». «Нужно учиться. Раненым выздоровления, погибшим вечная память», — подчеркнул Fihterbomber.



Обновлено. Появились фото вероятных последствий поражения авиабазы «Бельбек». Соответствующие снимки обнародовал обозреватель Special Kherson Cat в своем Х.



На фото видны две уничтоженные машины из состава комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф»: грузовик на шасси БАЗ-69092 и многофункциональная РЛС управления 92Н2Е.

Telegram-канале «Крым Сегодня» сообщал, что на северной окраине Севастополя обнаружены неразорвавшиеся части ракет ATACMS.

Судя по опубликованному видео с камер видеонаблюдения, на аэродроме «Бельбек» возник масштабный пожар.

❗️Російський воєнний телеграм-канал Fihterbomber підтверджує втрати серед російських військовослужбовців на аеродромі «Бельбек» у Севастополі.



Також у мережі виклали відео пожежі на аеродромі «Бельбек» після нічної атаки. pic.twitter.com/CilkVEz8SQ — Новини Донбасу (@novostidnua) May 15, 2024

Напомним, что ночью 15 мая аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе атаковали ракетами.