Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Атака на аэродром «Бельбек» в Крыму: поражен комплекс ПВО, есть потери среди военных РФ

Обновлено
15 мая 2024, 15:46

Атака на аэродром «Бельбек» в Крыму: поражен комплекс ПВО, есть потери среди военных РФ

Последствия удара по аэродрому «Бельбек». Фото: соцсети Последствия удара по аэродрому «Бельбек». Фото: соцсети

В результате ракетного удара по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе есть погибшие и ранены военнослужащие РФ. Об этом сообщил лояльный Кремлю военный Telegram-канал Fihterbomber.

Он отметил, что «правда ничего уже не изменит». «Нужно учиться. Раненым выздоровления, погибшим вечная память», — подчеркнул Fihterbomber.

Обновлено. Появились фото вероятных последствий поражения авиабазы «Бельбек». Соответствующие снимки обнародовал обозреватель Special Kherson Cat в своем Х.

На фото видны две уничтоженные машины из состава комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф»: грузовик на шасси БАЗ-69092 и многофункциональная РЛС управления 92Н2Е.

Telegram-канале «Крым Сегодня» сообщал, что на северной окраине Севастополя обнаружены неразорвавшиеся части ракет ATACMS.

Судя по опубликованному видео с камер видеонаблюдения, на аэродроме «Бельбек» возник масштабный пожар.

Напомним, что ночью 15 мая аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе атаковали ракетами.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Крым Севастополь Бельбек
Другое
Армия РФ
Прочее
Пожар Погибшие раненые ATACMS

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:46
Атака на аэродром «Бельбек» в Крыму: поражен комплекс ПВО, есть потери среди военных РФ
11:50
Подпольщики сообщили о потерях россиян в оккупированном Джанкое
10:27
В населенных пунктах Донецкой области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов никто не пострадал
09:25
Аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе ночью атаковали ракетами: там возникли пожары
08:58
«ЛНР» готовит пропагандистский «учебник истории»: Школьникам расскажут о «мощи и величии РФ»
23:33
Главное за день: Бои в Волчанске, удары по Харькову. Блинкен в Киеве
21:29
Российские военные массированно ударили по Харькову: более двадцати человек пострадали
20:02
Из-за пожара на «Азовстали» часть Мариуполя осталась без света
18:58
Волонтеров в Волчанске Харьковской области могли расстрелять российские военные
17:58
«Управление народной милиции ДНР» прекратит существование в 2025 году
15:15
Из-за российских обстрелов в Харьковской области погибли 80-летняя женщина и 83-летний мужчина
09:41
Армия РФ снова продвинулась в приграничье Харьковщины и на Донетчине — DeepState
23:34
Главное за день: Продвижение РФ в Харьковской области. Удар по складу БК в Сорокино
12:50
По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
11:30
За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:40
Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки
08:20
Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState
23:07
Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ
20:35
Оккупированный Скадовск на Херсонщине попал под удар: что известно
19:08
В результате удара по ресторану в Донецке погибли офицеры ГРУ РФ — «Досье шпиона»
все новости
16:50
В премьер-министра Словакии Фицо стреляли
16:49
ВСУ имели успех на Кураховском направлении и частично вытеснили войска России из Волчанска
16:37
Обстрел Николаева: Количество пострадавших от российской ракетной атаки возросло
15:46
Атака на аэродром «Бельбек» в Крыму: поражен комплекс ПВО, есть потери среди военных РФ
15:43
Российская авиация снова уронила авиабомбу на свою территорию
14:59
Войска РФ ударили по Днепру, известно о погибших и раненых
14:51
Работали против Украины в проекте Медведчука: СБУ задержала соратников кума Путина
14:50
В северной части Волчанска идут бои: российская авиация атаковала детский сад №6
13:43
Путин высказался о мирных переговорах с Украиной
13:15
Российский снаряд попал в учебное заведение Шосткинского района
13:13
«ЛНР» устанавливает таксофоны в оккупированных городах, ограничивая мобильную связь
12:42
На территории воинской части ФСБ и военного завода в России произошел пожар: допускают поджог
12:30
РФ ударила по городу Николаевка в Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть
11:50
Подпольщики сообщили о потерях россиян в оккупированном Джанкое
11:48
Российская армия продвинулась возле Часов Яра и Волчанска — DeepState
10:50
СБУ задержала агентов РФ, скорректировавших удар «Искандерами» по многоэтажке в Покровске
10:27
В населенных пунктах Донецкой области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов никто не пострадал
09:40
Дрон-камикадзе с фугасным зарядом «накрыл» группу россиян в разрушенном здании
09:35
Экстренные отключения света отменены
09:25
Аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе ночью атаковали ракетами: там возникли пожары
все новости
ВИДЕО
Стрельба в Словакии: атака на премьер-министра Фицо. Фото: Telegram В премьер-министра Словакии Фицо стреляли
15 мая, 16:50
Последствия удара по аэродрому «Бельбек». Фото: соцсети Атака на аэродром «Бельбек» в Крыму: поражен комплекс ПВО, есть потери среди военных РФ
15 мая, 15:46
Бои в Волчанске: атака авиации РФ на детский сад №6. Фото: кадр из видео В северной части Волчанска идут бои: российская авиация атаковала детский сад №6
15 мая, 14:50
Пожарные ликвидируют последствия обстрела Шосткинского района. Фото: ГСЧС Российский снаряд попал в учебное заведение Шосткинского района
15 мая, 13:15
В подмосковной Балашихе на территории воинской части ФСБ произошёл пожар, допускают поджог. Фото: ASTRA/Telegram На территории воинской части ФСБ и военного завода в России произошел пожар: допускают поджог
15 мая, 12:42
Один из подозреваемых в корректировке удара по многоэтажке. Фото: СБУ СБУ задержала агентов РФ, скорректировавших удар «Искандерами» по многоэтажке в Покровске
15 мая, 10:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор