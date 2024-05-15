Атака на аеродром «Бельбек» у Криму: уражено комплекс ППО, є втрати серед військових РФ

Наслідки удару по аеродрому «Бельбек». Фото: соцмережі

Унаслідок ракетного удару по аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі є загиблі та поранені військовослужбовці РФ. Про це повідомив лояльний Кремлю російський воєнний Telegram-канал Fihterbomber.

Наголошується, що «правда нічого вже не змінить». «Потрібно вчитися. Пораненим одужання, загиблим вічна пам'ять»,— йдеться на Fihterbomber.



Оновлено. З’явилися фото ймовірних наслідків ураження авіабази «Бельбек». Відповідні фото оприлюднив оглядач Special Kherson Cat у своїй сторвнці в Х.



На фото видно дві знищені машини зі складу комплексу протиповітряної оборони С-400 «Триумф»: вантажівка на шасі БАЗ-69092 та багатофункціональна РЛС управління 92Н2Е.



У Telegram-каналі «Крим Сьогодні» повідомили, що на північній околиці Севастополя виявлені частини ракет ATACMS, що не розірвалися.

Судячи з опублікованого відео з камер відеоспостереження, на аеродромі «Бельбек» виникла масштабна пожежа.

❗️Російський воєнний телеграм-канал Fihterbomber підтверджує втрати серед російських військовослужбовців на аеродромі «Бельбек» у Севастополі.



Також у мережі виклали відео пожежі на аеродромі "Бельбек" після нічної атаки. pic.twitter.com/CilkVEz8SQ — «Новини Донбасу» (@novostidnua) May 15, 2024

Нагадаємо, що вночі 15 травня аеродром "Бельбек" в окупованому Севастополі атакували ракетами.