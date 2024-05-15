Аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе ночью атаковали ракетами: там возникли пожары

Ночью был атакован аэродром «Бельбек» в оккупированному Севастополе. Фото: «Крымский ветер»

15 мая около 01:55 прозвучали взрывы в районе аэродрома «Бельбек» в оккупированном Севастополе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер».

По данным канала, предположительно, работала российская ПВО, после чего в течение 15 минут продолжались взрывы, похожие на детонацию боеприпасов, а местные жители видели зарево.

Множество очагов пожаров зафиксировали спутники на аэродроме «Бельбек» минувшей ночью. Это следует из данных на интерактивной карте пожаров проекта NASA FIRMS.

Позже в Telegram-канале «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщили, что через час после окончания ракетной атаки на аэродроме «Бельбек» очагов пожаров в районе стоянок самолетов стало в разы больше, а сами пожары – сильнее.

Аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі вночі атакували ракетами: там виникли пожежі https://t.co/zOVJve53TD pic.twitter.com/jGfSqS8Mdw — Новини Донбасу (@novostidnua) May 15, 2024

Как рассказали в Telegram-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей, ракет было «около 20».

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев подтвердил массированную ракетную атаку на Севастополь и работу российской ПВО над акваторией Черного моря и в районе аэродрома «Бельбек».

Напомним, что утром 21 апреля оккупированный Севастополь подвергся ракетному обстрелу, а целью могли стать российские большие десантные корабли.