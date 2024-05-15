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РФ завдала авіаударів по Часовому Яру та Воздвиженці у Донецькій області

15 травня 2024, 17:52

РФ завдала авіаударів по Часовому Яру та Воздвиженці у Донецькій області

Російська окупаційна армія продовжує зосереджувати свої найбільші зусилля на Куп'янському та Покровському напрямках. По цих районах російські війська вдарили 52 рази від початку середи, 15 травня.

 Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, ще 25 разів окупант атакував у районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М'ясожарівки та Твердохлібово.

 На Краматорському напрямку росіяни 5 разів проводили штурмові дії біля Клещіївки, Андріївки та Курдюмівки. Українські військові контратакували.

РФ завдала авіаційного удару по Часовому Яру.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 27, окупант виявляв найбільшу активність у районах Новоолександрівки, Нетайлового та Уманського, завдав авіаудару біля Воздвиженки.

«Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється: на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений тактичний успіх, на інших – Сили оборони України відновили втрачені позиції»,— зазначають у Генштабі.

Окрім цього, противник намагається прорвати оборону біля Старомайорського на Оріхівському напрямку, там окупанти здійснили 18 штурмових дій.

«У районі Роботиного з початку доби сталося 4 бойові зіткнення, змін становища наших військ не відбулося, ситуація контрольована»,— наголошуються у зведенні.

На Наддніпрянському напрямку тривають бойові дії біля населеного пункту Кринки, де сталося 4 бойові зіткнення.

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 6 атак у районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.

На інших напрямках ситуація залишається без істотних змін.

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