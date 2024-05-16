Задержан 18-летний харьковчанин: помогал россиянам готовить новое наступление

Харьковчанин помогал армии РФ. Фото: СБУ

СБУ задержала предателя, который помогал россиянам готовить новое наступление на Харьковскую область, информирует пресс-центр спецслужбы.



По информации СБУ, подозреваемый собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города.



«Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковщину. Для выполнения задачи, фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников. При обнаружении "нужных" локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки "отчета" ФСБ», — заявили в СБУ.



Служба безопасности задержала его «с поличным», когда он фотографировал военный объект. У него изъяли мобильный телефон, в котором нашли доказательства его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Переписка с агентом фсб. Фото: СБУ

По данным следствия, 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области.



В Офисе Генерального прокурора отметили, что за свою «работу» студент успел получить часть средств в размере 10 тыс. грн. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.



Напомним, из-за обстрелов РФ в Харькове пострадали более 20 человек, также повреждены по меньшей мере 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазин.