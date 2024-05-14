Российские военные массированно ударили по Харькову: более двадцати человек пострадали

Россияне снова обстреляли Харьков. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты сегодня днем, 14 мая, ударили по центру Харькова — попали по многоэтажке. Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов и Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что россияне нанесли удары по жилым районам Харькова ракетами и авиационными бомбами.

Попадание авиационным боеприпасом было по жилой 20-этажке, она повреждена. Также начались пожары в гаражном кооперативе на площади 80 квадратных метров и возгорание травы.

Согласно последним данным прокуратуры, в результате атаки пострадал 21 мирный житель. Среди них шестеро мужчин, 12 женщин и трое детей — две девушки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик.

Также повреждены по меньшей мере 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазин.

По предварительной информации, россияне использовали для атаки УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Ранее сообщалось, что российские военные запустили по Харькову управляемые авиационные бомбы.