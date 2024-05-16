Затримали 18-річного харків'янина, який допомагав росіянам готувати новий наступ

Харків'янин допомагав армії РФ. Фото: СБУ

СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам готувати новий наступ у Харківській області,– інформує пресцентр спецслужби.



За інформацією СБУ, підозрюваний збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста.



«Окупанти потребували цієї інформації для планування нового наступу на Харківщину. Для виконання завдання фігурант пішки обходив місто, намагався знайти місця базування українських захисників. У разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" ФСБ»,– заявили в СБУ.



Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його на гарячому, коли фотографував військовий об’єкт. У зловмисника вилучили мобільний телефон, де знайшли докази його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Спілкування з агентом ФСБ. Фото: СБУ

За матеріалами слідства, затриманим виявився 18-річний харків'янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Бєлгородській області.



В Офісі Генерального прокурора наголосили, що за свою «роботу» студент встиг отримати частину коштів – 10 тис. грн. Нині він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, через обстріл РФ у Харкові постраждали понад 20 людей, також пошкоджено щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговельний центр, навчальний заклад, магазин.