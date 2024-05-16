Получил от россиян должность «руководителя» больницы: СБУ сообщила о подозрении экс-преподавателю Луганского медуниверситета

Экс-преподаватель Луганского медуниверситета перешел на сторону оккупантов. Фото: СБУ

СБУ собрала доказательную базу на бывшего преподавателя Луганского национального медицинского университета и экс-руководителя больницы во временно оккупированном поселке Беловодск Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Коллаборант в 2017 году возглавлял Беловодскую коммунальную многопрофильную больницу, а затем стал заведующим кафедрой в релоцированном в Ровно Луганском государственном медицинском университете.

Однако после полномасштабного вторжения России на территорию Украины он по собственной инициативе выехал на временно захваченную территорию и перешел на сторону оккупантов.

По оперативным данным, коллаборант предоставил россиянам полную информацию о своих коллегах из медуниверситета, оставшихся верными Украине. За это он получил от оккупантов «вознаграждение» – российский паспорт и должность исполняющего обязанности главврача так называемого «государственного учреждения Беловодская центральная районная многопрофильная больница» фейкового «Министерства здравоохранения ЛНР».

Кроме того, мужчина публично призвал в видеообращении население Луганщины активно голосовать на незаконных выборах президента России, убеждая сограждан в легитимности оккупации украинских территорий.

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, а также публичные призывы к проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Ранее этому коллаборанту СБУ уже сообщила о подозрении по аналогичной статье, поскольку он принял участие в «местных выборах» от политической партии «Единая Россия» и возглавил незаконный «Совет депутатов Беловодского муниципального округа».

Напомним, что СБУ задержала соратников Медведчука, которые работали против Украины.