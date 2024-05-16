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Отримав від росіян посаду «керівника» лікарні: СБУ повідомила про підозру ексвикладачеві Луганського медуніверситету

16 травня 2024, 12:21

Отримав від росіян посаду «керівника» лікарні: СБУ повідомила про підозру ексвикладачеві Луганського медуніверситету

Колишній викладач Луганського медуніверситету перейшов на бік окупантів. Фото: СБУ Колишній викладач Луганського медуніверситету перейшов на бік окупантів. Фото: СБУ

СБУ зібрала доказову базу на колишнього викладача Луганського національного медичного університету та екскерівника лікарні у тимчасово окупованому селищі Біловодськ Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.

Колаборант 2017 року очолював Біловодську комунальну багатопрофільну лікарню, а потім став завідувачем кафедри у релокованому у Рівному Луганському державному медичному університеті.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії на територію України він з власної ініціативи виїхав на тимчасово захоплену територію та перейшов на бік окупантів.

За оперативною інформацією, колаборант надав росіянам вичерпну інформацію про своїх колег з медуніверситету, які залишилися вірними Україні. За це він отримав від окупантів «винагороду» – російський паспорт та посаду виконувача обов'язків головного лікаря так званої «державної установи Біловодська центральна районна багатопрофільна лікарня» фейкового «Міністерства охорони здоров'я ЛНР».

Крім того, чоловік публічно, у відеозверненні, закликав населення Луганщини активно голосувати на незаконних президентських виборах Росії, переконував співгромадян у легітимності окупації українських територій.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також публічні заклики до проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях) Кримінального кодексу України.

Раніше цьому колаборанту СБУ вже повідомила про підозру за аналогічною статтею, оскільки він взяв участь у «місцевих виборах» від політичної партії «Єдина Росія» та очолив незаконну «Раду депутатів Біловодського муніципального округу».

Нагадаємо, що СБУ затримала поплічників Медведчука, які працювали проти України.

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