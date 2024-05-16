Россияне из РСЗВ «Смерч» ударили по Михайловке на Донетчине: ранены шесть человек

16 мая в 10:45 армия РФ из реактивных систем залпового огня «Смерч» обстреляла село Михайловка Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Под ударом оккупантов оказалась территория одного из местных предприятий. Взрывами повреждены административное здание и автомобиль.

В результате обстрела ранены пятеро гражданских – три женщины и двое мужчин. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

Обновлено. В Минэнерго уточнили, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 6 человек. Удар был нанесен по территории государственного угледобывающего предприятия.

Напомним, что 15 мая войска России обстреляли село Карловка Донецкой области, погибли два человека.