Россияне из РСЗВ «Смерч» ударили по Михайловке на Донетчине: ранены шесть человек

16 мая в 10:45 армия РФ из реактивных систем залпового огня «Смерч» обстреляла село Михайловка Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Под ударом оккупантов оказалась территория одного из местных предприятий. Взрывами повреждены административное здание и автомобиль.
В результате обстрела ранены пятеро гражданских – три женщины и двое мужчин. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.
Обновлено. В Минэнерго уточнили, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 6 человек. Удар был нанесен по территории государственного угледобывающего предприятия.
Напомним, что 15 мая войска России обстреляли село Карловка Донецкой области, погибли два человека.
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