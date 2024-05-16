Росіяни з РСЗВ «Смерч» вдарили по Михайлівці на Донеччині: поранені шестеро людей

16 травня о 10:45 армія РФ з реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляла село Михайлівка Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Під ударом окупантів опинилася територія одного з місцевих підприємств. Вибухами пошкоджена адміністративна будівля та автомобіль.

В результаті обстрілу поранені п'ятеро цивільних: троє жінок і двоє чоловіків. Нині їм надають медичну допомогу.

Оновлено. У Міненерго уточнили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 6 людей. Росіяни завдали удару по території державного вугледобувного підприємства.

Нагадаємо, що 15 травня війська Росії обстріляли село Карлівка Донецької області, загинули двоє людей.