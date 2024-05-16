В Донецке установили еще один бюст убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко

В Донецке появился еще один бюст главаря боевиков «ДНР» Захарченко. Фото: пророссийкое агентство «ДАН».

В оккупированном Донецке возле здания так называемого «Дома правительства», где до захвата города располагалась Донецкая областная государственная администрация, установили бюст убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщила местное пророссийское агентство «ДАН».

Создателем памятника Захарченко выступил российский скульптор Салават Щербаков.

Это уже второй бюст боевика в Донецке. Первый фейковая «ДНР» установила в 2019 году в парке Ленинского комсомола к первой годовщине гибели Захарченко.

Напомним, что в оккупированном Донецке «избирательный участок» № 199 назвали в честь убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.