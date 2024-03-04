В Донецке «избирательный участок» назвали в честь Захарченко . Фото: ДАН

В оккупированном Донецке «избирательный участок» № 199 будет носить имя убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает пророссийский ресурс «ДАН».

Церемония присвоения имени состоялось сегодня. На мероприятии побывали глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин, воспитанники «кадетского корпуса им. Захарченко», а также старший сын Захарченко — Сергей.

Отметим, что так называемые «выборы президента РФ» на оккупированных территориях пройдут 15, 16 и 17 марта. В первые два дня «голосование» будет организовано вне участков, в последний день «выборов» откроются стационарные участки. Также предусмотрено досрочное «голосование».

Ранее в оккупированном Иловайске так называемый избирательный участок назвали в честь погибшего боевика «ДНР» Михаила «Гиви» Толстых.

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Позднее было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.

«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицали.