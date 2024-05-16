У Донецьку встановили ще одне погруддя вбитого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка

У Донецьку з'явилося ще одне погруддя ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка. Фото: проросійське агентство «ДАН».

В окупованому Донецьку біля будівлі так званого Будинку уряду, де до захоплення міста розташовувалась Донецька обласна державна адміністрація, встановили погруддя вбитого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка. Про це повідомила місцева проросійська агенція «ДАН».

Творець пам'ятника Захарченку – російський скульптор Салават Щербаков.

Це вже друге погруддя бойовика в Донецьку. Перше фейкова «ДНР» встановила у 2019 році у парку Ленінського комсомолу до першої річниці загибелі Захарченка.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку «виборчу дільницю» № 199 назвали на честь убитого голови угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.