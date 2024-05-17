«Это бред»: Зеленский ответил, дошли ли россияне до первых линий обороны ВСУ на Харьковщине

Россияне не дошли до основных линий обороны ВСУ на Харьковщине. Фото: Офис президента Украины

Россияне во время наступления в Харьковской области не дошли до основных украинских линий обороны. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообщался с журналистами.

Владимир Зеленский отметил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что Украине не хватает ПВО.

«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», – сказал он.

Глава государства утверждает, что до бетонной линии обороны российские войска не дошли.

«Это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия – линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов», – заявил Зеленский.

Напомним, что 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Волчанска у Сил обороны появилось больше уверенности, но угрозы РФ остаются.