«Це маячня»: Зеленський відповів, чи дійшли росіяни до перших ліній оборони ЗСУ на Харківщині

Росіяни не дійшли до основних ліній оборони ЗСУ на Харківщині. Фото: Офіс Президента України

Росіяни під час наступу на Харківщині не дійшли до основних українських ліній оборони. Про це повідомило видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський зазначив, що перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що Україні не вистачає ППО.

«Вони на відстані, де мають перевагу, діють авіабомбами, артилерією»,– сказав він.

Глава держави стверджує, що до бетонної лінії оборони російські війська не дійшли.

«Це маячня, що там кажуть. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, бо через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія – лінія, збудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу та другу лінію будують військові, третю лінію побудовано місцевою владою. Вона найпотужніша – не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів»,– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 16 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що у напрямку Вовчанська у Сил оборони додалося впевненості, але погрози РФ залишаються.