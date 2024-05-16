В районе Волчанска у Сил обороны появилось больше уверенности, но угрозы РФ остаются — Зеленский

За четверг, 16 мая, Силам обороны Украины удалось стабилизироваться в районе Волчанска Харьковской области, где активно наступает российская армия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



Глава государства отметил, что в течение последних суток удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Однако, по его словам, угрозы все еще есть.



«Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мероприятиям удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, контрударные действия украинской армии будут продолжены, в том числе, и в других районах приграничья Харьковщины.



«Наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше», — заявил он.