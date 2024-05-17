Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет — Путин

Владимир Путин заявил, что планов взятия Харькова у российской армии на сегодняшний день нет.



«Что касается Харькова, то таких планов (о захвате города — Ред.) пока нет», — заявил Путин на пресс-конференции в китайском Харбине.



Он утверждает, что операция ВС РФ на Харьковском направлении якобы «вина властей Украины, это ответ на обстрелы регионов РФ».



По его словам, российские военные в Харьковской области создают «санитарную зону», чтобы прекратить обстрелы Белгорода.



По оценке военных аналитиков, войскам РФ удалось продвинуться не более чем на 8-10 километров вглубь Харьковской области. Это никак не влияет на обстрелы Белгородской области.

Карта DeepState

Ранее Генштаб ВСУ в своем отчете отметил, что на Харьковском направлении продолжаются боевые столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками, а также мероприятия по усилению наших оборонных позиций.