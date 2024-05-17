Планів щодо захоплення Харкова на сьогодні немає — Путін

Володимир Путін заявив, що планів щодо захоплення Харкова у російської армії на сьогодні немає.



«Що стосується Харкова, то таких планів (про захоплення міста — Ред.) поки що немає», — заявив Путін на пресконференції в китайському Харбіні.



Він стверджує, що операція ЗС РФ на Харківському напрямку начебто «вина влади України, це відповідь на обстріли регіонів РФ».



За словами Путіна, російські військові на Харківщині створюють «санітарну зону», щоб припинити обстріл Бєлгорода.



За оцінкою військових аналітиків, військам РФ вдалося просунутися не більше ніж на 8-10 кілометрів углиб Харківської області. Це не впливає на обстріли Бєлгородської області.

Карта DeepState

Раніше Генштаб ЗСУ у своєму звіті зазначив, що на Харківському напрямку продовжуються бойові зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками, а також заходи щодо посилення наших оборонних позицій.