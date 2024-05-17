Армия РФ обстреляла Красногорвку, Часов Яр и Богатырь на Донетчине: есть погибшие и раненые

По меньшей мере 3 человека погибли и 2 – ранены в результате обстрелов Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Начальник ДОВА отметил, что под массированными ударами находится город Красногоровка.

«Там сегодня стало известно о трех погибших. Кроме того, ранения получил житель города Часов Яр и человек в селе Богатырь Великоновоселковской громады. Точные последствия обстрелов будут установлены позже», – сказал Вадим Филашкин.

Напомним, что 16 мая россияне из РСЗВ «Смерч» ударили по Михайловке на Донетчине, ранены шесть человек.