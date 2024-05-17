Армія РФ обстріляла Красногорівку, Часів Яр і Богатир на Донеччині: є загиблі та поранені

Щонайменше троє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Начальник ДОВА зазначив, що під масованими ударами перебуває місто Красногорівка.

«Там сьогодні стало відомо про трьох загиблих. Крім того, поранення дістав житель міста Годин Яр та людина у селі Богатир Великоновосілківської громади. Точні наслідки обстрілів будуть встановлені пізніше»,– сказав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що 16 травня росіяни з РСЗВ «Смерч» вдарили по Михайлівці на Донеччині та поранили шістьох людей.