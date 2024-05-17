Около 5 тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт — Минюст

В Украине около 5 тысяч заключенных согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение, если соответствующий закон будет принят. Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая в интервью изданию «Главком».

По ее словам, в апреле среди заключенных провели опрос, где спросили, нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу. Около 4500 осужденных ответили «да».

Замминистра отметила, что не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось состояние их здоровья. При этом отклонили около 4000 осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни типа ВИЧ, гепатит, туберкулез.

По состоянию на 15 мая, в украинских колониях находился 27 471 осужденный, в том числе 1 538 женщин.

Напомним, 8 мая Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации некоторых категорий осужденных. Запрещено мобилизоваться отдельным категориям осужденных, в частности, топ-коррупционерам, осужденным за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие.