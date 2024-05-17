Близько 5 тисяч українських ув'язнених погодилися піти на фронт — Мін'юст

В Україні близько 5 тисяч ув'язнених погодились піти на фронт в обмін на умовно-дострокове звільнення, якщо ухвалять відповідний закон. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю виданню «Главком».

За її словами, у квітні серед ув'язнених провели опитування: чи потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Близько 4500 засуджених відповіли «так».

Заступниця міністра зазначила, що не опитували ув'язнених за статтями Кримінального кодексу, частина з яких не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався стан їхнього здоров'я. При цьому відхилили близько 4000 кандидатур засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз.

Станом на 15 травня в українських колоніях перебував 27 471 засуджений, у тому числі 1 538 жінок.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію деяких категорій засуджених. Заборонено мобілізуватись окремим категоріям засуджених, зокрема, високопосадовцям-корупціонерам, засудженим за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство.