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Задержан угольный бизнесмен Кропачев по обвинению в афере на два миллиарда гривен

17 мая 2024, 20:10

Задержан угольный бизнесмен Кропачев по обвинению в афере на два миллиарда гривен

По подозрению в масштабной афере задержан руководитель ООО «Краснолиманское» Виталий Кропачев и люди из его ближайшего окружения. Фото: Нацполиция По подозрению в масштабной афере задержан руководитель ООО «Краснолиманское» Виталий Кропачев и люди из его ближайшего окружения. Фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщила о задержании владельца группы компаний «Укрдонинвест» Виталия Кропачева и нескольких человек из его окружения. Они подозреваются в афере в угольной сфере на миллиарды гривен.

В сообщении правоохранителей Кропачев назван «смотрящим» за угольной отраслью в Донецкой области. Кроме того, задержаны директор и главный бухгалтер ООО «Краснолиманское», а также управляющий финансами бизнесмена.

Как сообщили в полиции, в свое время Кропачев получил в наследство часть активов семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича и фактический контроль над всеми государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. В случае несогласия с политикой нового куратора, руководители государственных шахт сразу лишались своих должностей, а занимавшие их места не имели другого выхода как работать по схеме «смотрящего».

В дальнейшем Кропачев выкупил контрольный пакет акций общества с ограниченной ответственностью «Краснолиманское», что позволило получить доступ к добыче высококачественного угля на производственных мощностях Краснолиманской шахты — одного из крупнейших угледобывающих предприятий Украины.

Фактически ООО «Краснолиманское» заблокировало работу государственного предприятия, не выполнив условия перед государством по разработке угольных пластов, в результате чего ГП «ПК "Краснолиманское"» ежегодно теряло около 1 млрд гривен прибыли.

Кроме того, между государственным и частным предприятием были заключены договоры подряда, в соответствии с которыми шахта обеспечивает добычу угля для коммерческой структуры, на счета которой должны были поступить средства. Учреждение свои обязательства выполняло, а контрагент — нет.

Следовательно, как отмечают правоохранители, все производственные затраты ложились на государственное предприятие и, как следствие, росла задолженность по заработной плате шахтерам, по оплате энергоресурсов и тому подобное.

На сегодня задолженность за услуги по добыче угля достигает более 2,2 млрд гривен, 147 млн гривен — по заработной плате работникам шахты, штатная численность которой насчитывает почти 1700 человек, а также 1,1 млрд гривен долга за электроэнергию.

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