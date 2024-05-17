Затримано вугільного бізнесмена Кропачова за обвинуваченням в афері на два мільярди гривень

За підозрою у масштабній афері затримано керівника ТОВ «Краснолиманське» Віталія Кропачова та людей з його найближчого оточення. Фото: Нацполіція

Національна поліція України затримала власника групи компаній «Укрдонінвест» Віталія Кропачова та кількох осіб із його оточення. Вони підозрюються в афері у вугільній сфері на мільярди гривень. Про це повідомила Національна поліція.



У повідомленні правоохоронців Кропачов названий «смотрящим» за вугільною галуззю в Донецькій області. Крім того, затримано директора і головного бухгалтера ТОВ «Краснолиманське», а також керуючого фінансами бізнесмена.

Як повідомили у поліції, свого часу Кропачов отримав у спадок частину активів сім'ї колишнього президента України Віктора Януковича та фактичний контроль над усіма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. У разі незгоди з політикою нового куратора, керівники державних шахт одразу позбавлялися своїх посад, а їхні місця не мали іншого виходу, як працювати за схемою «смотрящого».

Надалі Кропачов викупив контрольний пакет акцій товариства з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське», що дозволило отримати доступ до видобутку високоякісного вугілля на виробничих потужностях Краснолиманської шахти — одного з найбільших вуглевидобувних підприємств України.



Фактично ТОВ «Краснолиманське» заблокувало роботу державного підприємства, не виконавши умови перед державою щодо розробки вугільних пластів, внаслідок чого ДП «ПК "Краснолиманське"» щороку втрачало близько 1 млрд гривень прибутку.



Крім того, між державним та приватним підприємством було укладено договори підряду, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та на рахунки якої мали надійти кошти. Установа свої зобов'язання виконувала, а контрагент — ні.



Як зазначає слідство, всі виробничі витрати лягали на державне підприємство і, як наслідок, зростала заборгованість із заробітної плати шахтарям, з оплати енергоресурсів тощо.



На сьогодні заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягає понад 2,2 млрд гривень, 147 млн гривень — по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 млрд гривень боргу за електроенергію.



