В субботу отключение света не планируется — Укрэнерго

Отключения света по Украине на субботу, 18 мая, не запланированы. В то же время, будут действовать графики ограничений для промышленных потребителей. Об этом сообщают ДТЭК и «Укрэнерго».

«Обнадеживающие новости. В субботу, предварительно, ограничения электричества не запланированы», — сообщили в ДТЭК.

В то же время в компании отметили, что ситуация в энергосистеме крайне изменчива, и призывали украинцев использовать электроэнергию экономно.

«По всей территории Украины с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются», — подтвердили в «Укрэнерго».

Напомним, с 19:00 до 00:00 в пятницу, 17 мая, в Донецкой и других областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.