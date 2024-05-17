У суботу відключення світла не планується — Укренерго

Відключення світла по Україні на суботу, 18 травня, не заплановано. У той же час діятимуть графіки обмежень для промислових споживачів. Про це повідомляють ДТЕК та « Укренерго ».

«Обнадійливі новини. У суботу, попередньо, обмеження електрики не заплановані», — повідомили в ДТЕК.

Водночас у компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі вкрай мінлива, і закликали українців використовувати електроенергію економно.

«По всій території України з 19:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються», — підтвердили в Укренерго.

Нагадаємо, з 19:00 до 00:00 у п'ятницю, 17 травня, у Донецькій та інших областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.