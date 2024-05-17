В Донецкой и других областях Украины сегодня вечером запланированы отключения света

Сегодня вечером в четырёх областях Украины и в Киеве запланировано отключение света

С 19:00 до 00:00 в пятницу, 17 мая, в Донецкой области будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК «Донецкие электросети».

Посмотреть график отключений можно на сайте компании: https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns.

Также в это время будут применяться стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области, Днепропетровской и Одесской областях, заявили в ДТЭК.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме все еще сложная. Поэтому 17 мая с 19:00 до 00:00 будут действовать стабилизационные отключения согласно лимитам потребления электроэнергии, предоставленным НЭК «Укрэнерго».

Специалисты ДТЭК просят не включать одновременно сразу все бытовые приборы после того, как свет появился. Это может повлечь за собой дополнительные аварийные ситуации и увеличить период отсутствия электроэнергии, или даже спровоцировать экстренные отключения.

Энергетики предупреждают, что при загрузке сайта могут быть кратковременные задержки из-за большого количества запросов.