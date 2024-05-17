В районе академии связи в Санкт-Петербурге прогремел взрыв: сообщают о раненых

В российском Санкт-Петербурге сегодня вечером, 17 мая, произошел взрыв в районе академии связи имени Буденного. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что семь человек пострадали из-за взрыва.

По предварительным данным, двое раненых находятся в тяжелом состоянии (один в реанимации).

Позже пресс-служба Ленинградского военного округа сообщила, что причиной взрыва на территории военной академии в Санкт-Петербурге стала детонация боеприпаса времен Второй мировой войны.

Напомним, ночью и утром 17 мая беспилотники массово атаковали Новороссийск, Туапсе и оккупированный Севастополь. Под ударами находились порт Черноморского флота РФ и нефтеперерабатывающий завод.