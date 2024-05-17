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БПЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь: под ударами были порт Черноморского флота РФ и НПЗ

17 мая 2024, 09:43

БПЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь: под ударами были порт Черноморского флота РФ и НПЗ

Атака по НПЗ в Туапсе. Кадр из видео Атака по НПЗ в Туапсе. Кадр из видео

Ночью и утром 17 мая были атакованы порт и нефтебаза в российском городе Новороссийск. Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Жители Новороссийска слышали несколько серий взрывов. В результате атаки порт был обесточен, оттуда поднимался дым. В городе были слышны сирены скорых и пожарных машин.

В общей сложности местные жители насчитали 33 дрона и 35 взрывов.

 

После многочисленных взрывов и атаки БПЛА полностью перекрывали движение по Магистральной улице Новороссийска.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков заявил об отключении электричества в ряде районов города и предупредил жителей, что «из дома никто не выходит - ни в школу, ни на работу». Также Яменсков сообщил о прекращении работы общественного транспорта в Новороссийске.

 

Стоит отметить, что именно в порту Новороссийска Россия прячет свой Черноморский флот.

 

Позже в Telegram-канале ASTRA сообщили о взрывах и атаке на нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе РФ.

В результате атаки на НПЗ возник пожар.

 

В Telegram-канале KARYMAT утверждают, что завод был атакован украинским беспилотниками «Лютый».

 

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку БПЛА и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

Также местные жители сообщали о проблемах со связью после атаки на город.

В Telegram-канале «Крымский ветер» сообщили, что ночью взрывы звучали и в оккупированном Севастополе.

В результате атаки беспилотников в Севастополе и Балаклаве пропал свет.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку дронов и частичное отключение света в городе, а также заявил о повреждении подстанции «Севастополь».

«Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света», – сказал Развожаев.  

В городе отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в общей сложности аннексированный Крым, Краснодарский край, Курская и Белгородская области РФ будто бы были атакованы 102 беспилотниками.

Напомним, что в результате ракетных ударов по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе в ночь с 14 на 15 мая были поражены ЗРК-С-400, два самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов.

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