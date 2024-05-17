В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура

Российские военные убили человека с инвалидностью на колесном кресле в Волчанске. Это произошло вблизи местной больницы, которую захватили ВС РФ. Местного жителя расстреляли, а его тело оставили на улице. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура со ссылкой на публикацию журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

В прокуратуре сообщили, что расследование осуществляет областное управление СБУ.

Журналист написал, что тело погибшего обнаружили аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства Волчанска с помощью дрона. Оно находилось недалеко от больницы, которую российским военным удалось захватить.

По одной из версий правоохранителей, погибший пытался уехать из медицинского учреждения. Россияне его увидели, расстреляли и бросили тележке посреди разбитой улицы.

«Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Напомним, 16 мая войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Пострадали начальник Волчанской ГВА и еще четыре человека.