У Вовчанську російські військові розстріляли людину з інвалідністю — прокуратура

Російські військові вбили людину з інвалідністю на колісному кріслі у Вовчанську. Це сталося поблизу місцевої лікарні, яку захопили ЗС РФ. Місцевого розстріляли, а його тіло залишили на вулиці. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура з посиланням на публікацію журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram.

У прокуратурі повідомили, що розслідування здійснює обласне управління СБУ.

Журналіст написав, що тіло загиблого виявили аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору Вовчанська за допомогою дрону. Воно знаходилося неподалік лікарні, яку російським військовим вдалося захопити.

За однією з версій правоохоронців загиблий намагався виїхати з медичного закладу. Росіяни його побачили, розстріляли і кинули візок посеред розбитої вулиці.

«Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Нагадаємо, 16 травня війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Постраждали начальник Вовчанської МВА та ще чотири особи.