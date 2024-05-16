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Россияне обстреляли село возле Волчанска Харьковской области: пострадали начальник ГВА и еще 4 человека

16 мая 2024, 16:54

Россияне обстреляли село возле Волчанска Харьковской области: пострадали начальник ГВА и еще 4 человека

Войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Об этом 16 мая сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, пять человек пострадали — двое медиков, двое водителей.

Также получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ 16 мая заявили, что план оккупационной армии РФ вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться был сорван.

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