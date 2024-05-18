Как работают модульные медпункты в Донецкой области — видео

В Лиманской громаде Донецкой области работают 2 модульных медицинских пункта.



Такой проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству области с Международной медицинской гуманитарной организацией «Врачи без границ».



До полномасштабного вторжения РФ в Лиманской громаде работало 12 амбулаторий и 8 ФАПов.



Из 12 амбулаторий сейчас работают только 5, другие разрушены и повреждены обстрелами оккупантов.



В таких медицинских пунктах люди, кроме консультации врача, могут получить лекарства, направление к специалистам необходимого профиля, померить давление, уровень сахара в крови и прочее.