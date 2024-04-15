В Донецкой области «Врачи без границ» возобновляют работу мобильных клиник

Медицинский контейнер, который «Врачи без границ» установили в одном из населенных пунктов Донецкой области. Мобильная клиника принимает здесь пациентов раз в неделю, пока поликлиника находится на ремонте. Фото: Mikkel Hørlyck

После недавнего обстрела Покровска российскими войсками, в результате которого пострадали мирные граждане и был разрушен офис «Врачей без границ», организация временно приостановила определенную деятельность в регионе. В настоящее время «Врачи без границ» возобновляют работу мобильных клиник в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что с момента резкой эскалации войны в феврале 2022 команды организуют мобильные клиники в наиболее пострадавших населенных пунктах. «Врачи без границ» работают с мобильными клиниками в 100 селах вблизи линии фронта Донецкой, Херсонской и Харьковской областей. В состав персонала этих клиник обычно входят психотерапевты, психологи, врачи и социальные работники.

«Во время приостановки определенных видов деятельности «Врачей без границ» в Донецкой области работа бригад скорой и неотложной помощи продолжалась непрерывно. За последние пять дней автомобили скорой помощи перевезли 169 пациентов между больницами разных громад», — говорится в сообщении.

В Донецкой области организация продолжала поддерживать больницы. В отделениях реанимации и интенсивной терапии оказывали помощь государственным медицинским учреждениям во время массированных обстрелов, когда поступает большое количество раненых.

«В больницах Константиновки, Краматорска и Изюма «Врачи без границ» проводят тренинги для медицинского персонала Министерства здравоохранения, работающего вблизи линии фронта», — заявили в организации.

Команды «Врачей без границ» оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего. В настоящее время организация работает в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Напомним, ранее в этом месяце организация «Врачи без границ» приостановила свою работу в Донецкой области из-за российской атаки на их офис в Покровске. Обстрел произошел 5 апреля примерно в 3:15 утра. Здание было полностью разрушено, пять человек получили ранения, в том числе охранник организации. Из-за этого «Врачи без границ» были вынуждены временно приостановить свою медицинскую гуманитарную деятельность в Донецкой области.