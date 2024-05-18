Як працюють модульні медпункти в Донецькій області — відео

У Лиманській громаді Донецької області працюють 2 модульні медичні пункти.



Такий проект вдалося реалізувати завдяки співпраці області із Міжнародною медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів».



До повномасштабного вторгнення РФ у Лиманській громаді працювало 12 амбулаторій та 8 ФАПів.



З 12 амбулаторій зараз працюють лише 5, інші зруйновані та пошкоджені обстрілами окупантів.



У таких медичних пунктах люди, крім консультації лікаря, можуть отримати ліки, направлення до фахівців необхідного профілю, поміряти тиск, рівень цукру в крові та інше.