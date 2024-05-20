В парламенте Франции призвали предоставить Украине возможность атаковать территорию РФ своим оружием

Председатель комитета по иностранным делам Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж изменить доктрину и разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. Об этом передает Le Figaro.



По мнению Жана-Луи Бурланжа, «это изменение доктрины совершенно законно, поскольку оно кладет конец неприемлемой асимметрии между положением подвергшегося нападению и положением агрессора».



Как отмечается, вся территория Украины фактически с начала войны подвергалась ударам российского оружия дальнего радиуса действия, а также оружия, поставляемого Москве ее союзниками, в частности северокорейских баллистических ракет и иранских беспилотников. Киев также наносит глубокие удары по России, но пока с использованием оружия местного производства.



«Во имя чего мы можем отказать украинцам в праве отвечать ударом на удар на нападения, жертвами которых они являются?» — спросил депутат, отмечая, что право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора.



При этом Бурланж уточнил, что «дружественные Украине государства полны решимости оставаться невоюющими».



«Поэтому речь не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы снять неоправданное табу», — заявил он.



Ранее мы писали, что в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, которому был выражен протест в связи с заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в интервью Reuters о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.