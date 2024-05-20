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У парламенті Франції закликали дозволити Україні атакувати територію РФ французькою зброєю

20 травня 2024, 10:28

У парламенті Франції закликали дозволити Україні атакувати територію РФ французькою зброєю

Голова комітету у закордонних справах Франції Жан-Луї Бурланж закликав Париж змінити доктрину і дозволити Києву завдавати ударів по території РФ французькою зброєю. Про це повідомляє Le Figaro.

На думку Жана-Луї Бурланжа, «ця зміна доктрини цілком законна, оскільки вона кладе край неприйнятній асиметрії між становищем нападу і становищем агресора».

Як зазначається, вся територія України фактично з початку війни зазнавала ударів російською зброєю далекого радіусу дії, а також зброєю, яка поставляється союзниками Москви, зокрема північнокорейськими балістичними ракетами та іранськими безпілотникамии. Київ також завдає глибоких ударів по Росії, але поки що з використанням зброї місцевого виробництва.

«Заради чого ми можемо відмовити українцям у праві відповідати ударом на удар на напади, жертвами яких вони є?» — спитав депутат, наголошуючи, що право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора.

При цьому Бурланж уточнив, що «дружні Україні держави сповнені рішучості залишатися такими, що не воюють».

«Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб прибрати невиправдане табу», — заявив він.

Раніше ми писали, що в МЗС Росії викликали Посла Великої Британії в Москві Найджела Кейсі, якому  висловили протест у зв'язку з заявою глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона в інтерв'ю Reuters про право України завдавати ударів по території Росії з застосуванням британської зброї.

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